Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Kuyumculara sahte altın satan 3 şüpheli yakalandı

        BİNGÖL'de, iki farklı kuyumcuyu sahte altın zincir satıp 80 bin TL dolandıran 3 şüpheli, yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 13:27 Güncelleme: 14.01.2025 - 13:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kuyumculara sahte altın satan 3 şüpheli yakalandı
        ABONE OL

        BİNGÖL'de, iki farklı kuyumcuyu sahte altın zincir satıp 80 bin TL dolandıran 3 şüpheli, yakalandı.

        Karlıova İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede kuyumculara sahte altın satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Güvenlik kameralarında yapılan incelemede, şüphelilerin N.K., B.E. ve S.E. olduğu belirlendi. Ekiplerin operasyonunda, şüphelilerden biri kuyumcuda parayı alırken suçüstü yakalandı. Diğer şüpheliler ise başka kuyumcudan aldıkları 41 bin TL ile kaçarken yakaladı. Şüphelilerin, 2 farklı kuyumcuya toplam 80 bin TL karşılığında sahte gram altın sattıkları tespit edildi. Dolandırıcılık suçundan yakalanan şüpheliler, işlemleri sonrası adli makamlara sevk edilirken, 41 bin TL ise ekipler tarafından sahibi olan kuyumcuya teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Taşlı vahşette cani yakalandı!
        Taşlı vahşette cani yakalandı!
        Svap sonuçları çıktı! Sena'yı İbrahim öldürmemiş!
        Svap sonuçları çıktı! Sena'yı İbrahim öldürmemiş!
        Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz: Yüksel "Salim yaptı" dedi!
        Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz: Yüksel "Salim yaptı" dedi!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Ağladıktan 90 dakika sonra gelen mucize
        Ağladıktan 90 dakika sonra gelen mucize
        "Penaltı ve 2 kırmızı kart gerekirdi"
        "Penaltı ve 2 kırmızı kart gerekirdi"
        İnsülin direncini kırmak için basit yöntemler
        İnsülin direncini kırmak için basit yöntemler
        Cumhurbaşkanlığı yönlendirdi
        Cumhurbaşkanlığı yönlendirdi
        Tam 145 bin 520 kutu ilaç! Baba ile oğlu birbirini suçladı!
        Tam 145 bin 520 kutu ilaç! Baba ile oğlu birbirini suçladı!
        "G.Saray kaçıyor F.Bahçe kovalıyor!"
        "G.Saray kaçıyor F.Bahçe kovalıyor!"
        Eksi 18 derece seferberliği!
        Eksi 18 derece seferberliği!
        Topkapı Sarayı 'silahtar'lara emanet
        Topkapı Sarayı 'silahtar'lara emanet
        Narin Güran cinayetinde halıların kriminal raporu ortaya çıktı!
        Narin Güran cinayetinde halıların kriminal raporu ortaya çıktı!
        Los Angeles’taki yangının algı olduğunu iddia etti
        Los Angeles’taki yangının algı olduğunu iddia etti
        Bağışıklık sistemine destek en iyi 10 besin!
        Bağışıklık sistemine destek en iyi 10 besin!
        Akciğer kanserini yendi: 40 yıllık arkadaşımı bıraktım
        Akciğer kanserini yendi: 40 yıllık arkadaşımı bıraktım
        "Zirve yolundaki inadını gösterdi"
        "Zirve yolundaki inadını gösterdi"
        Evlenme ve doğum yardımı şartları
        Evlenme ve doğum yardımı şartları
        Los Angeles'taki yangınlar sonrası ABD'de sigorta krizi
        Los Angeles'taki yangınlar sonrası ABD'de sigorta krizi
        Los Angeles yangını neden çıktı?
        Los Angeles yangını neden çıktı?

        Benzer Haberler

        Bingöl Valiliği'nden, hentbol maçında çıkan kavgayla ilgili açıklama
        Bingöl Valiliği'nden, hentbol maçında çıkan kavgayla ilgili açıklama
        Bingöl Valiliğinden "Erkek taraftarlar kadın hentbolcuları darbetti" haberi...
        Bingöl Valiliğinden "Erkek taraftarlar kadın hentbolcuları darbetti" haberi...
        Güvenlik görevlileri, elleriyle besledikleri tilki "Boncuk" ile dost oldu
        Güvenlik görevlileri, elleriyle besledikleri tilki "Boncuk" ile dost oldu
        Karlıova Kaymakamı Gilan Kümbet köyünü ziyaret etti
        Karlıova Kaymakamı Gilan Kümbet köyünü ziyaret etti
        Sahipsiz kadın cenazeleri için gönüllü başladığı gassallık, mesleği oldu
        Sahipsiz kadın cenazeleri için gönüllü başladığı gassallık, mesleği oldu
        Kendi yetiştirdiği su kabakları ile doğada bulduğu odun parçalarından hayva...
        Kendi yetiştirdiği su kabakları ile doğada bulduğu odun parçalarından hayva...