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        Karla kaplı arazide vaşak ile 3 yavrusu görüntülendi

        BİNGÖL'ünKarlıova ilçesinde karla kaplı arazide vaşak ve 3 yavrusu, cep telefonu ile görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 15:05 Güncelleme: 31.01.2025 - 15:10
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        Karla kaplı arazide vaşak ile 3 yavrusu görüntülendi
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        BİNGÖL'ünKarlıova ilçesinde karla kaplı arazide vaşak ve 3 yavrusu, cep telefonu ile görüntülendi.

        Karlıova-Yedisu kara yolunda seyreden bir sürücü, karla kaplı arazide nesli tükenme tehlikesi altında bulunan vaşak ile 3 yavrusunu gördü. Aracını yol kenarında durduran sürücü, vaşakları cep telefonu ile görüntüledi. Vaşaklar, bir süre gezindikten sonra gözden kayboldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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