Karla kaplı arazide vaşak ile 3 yavrusu görüntülendi

Karlıova-Yedisu kara yolunda seyreden bir sürücü, karla kaplı arazide nesli tükenme tehlikesi altında bulunan vaşak ile 3 yavrusunu gördü. Aracını yol kenarında durduran sürücü, vaşakları cep telefonu ile görüntüledi. Vaşaklar, bir süre gezindikten sonra gözden kayboldu.

BİNGÖL'ünKarlıova ilçesinde karla kaplı arazide vaşak ve 3 yavrusu, cep telefonu ile görüntülendi.

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