Bingöl'de buzlu zeminde düşüp kalçasını kıran çocuk, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi

BİNGÖL’de buzlu zeminde yürürken kayarak düşüp, kalçasını kıran M.Y.K. (14) isimli erkek çocuğu, ambulans uçakla Ankara’ya sevk edildi.

Karşıyaka Mahallesi’nde buzlu zeminde yürüyen M.Y.K., iddiaya göre, kayarak düştü. Düşme sonucu kalçasında kırık oluşan çocuk, Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan kontrollerin ardından M.Y.K.’nın, ileri tetkik ve tedavisi için Ankara’ya sevk edilmesine karar verildi. M.Y.K. hastanede gözetim altında tutulduktan sonra, İl Sağlık Müdürlüğü’nün girişimleri ile Sağlık Bakanlığı’nın gönderdiği ambulans uçakla Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi.