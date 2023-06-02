Bingöl'de jandarmadan ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi

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BİNGÖL (AA) - Bingöl'de jandarma trafik ekipleri ilkokullarda öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi verdi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Jandarma Genel Komutanlığının "Yolların Dili" projesi kapsamında Karlıova ilçesinin Kantarkaya Köyü İlkokulunda ve Yedisu Yatılı Bölge Ortaokulunda öğrencilere bilgilendirici trafik semineri verildi.



Karlıova ve Yedisu İlçe Jandarma Komutanlıkları Trafik Timlerince, öğrencilere trafik kuralları yönünden bilinçlenmeleri ve farkındalık oluşturmak maksadıyla genel trafik güvenliği, emniyet kemeri kullanmanın önemi, trafik ışıkları, işaret ve levhaları, karşıdan karşıya geçiş kuralları, güvenli oyun alanları ve güvenli bisiklet kullanma alanları ve esasları konularında eğitim verildi.



Seminer faaliyetinden sonra öğrencilere boyama kitapçığı ve çeşitli hediyeler dağıtıldı.

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