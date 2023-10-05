Bingöl'de "Genel Asayiş Toplantısı" yapıldı

Bingöl'de Vali Ahmet Hamdi Usta başkanlığında "Genel Asayiş Toplantısı" düzenlendi.

Valilikten yapılan açılamaya göre, kent merkezi ve ilçelerdeki genel güvenlik ile asayişi etkileyen konuların değerlendirildiği toplantıda alınması gereken önlemler ile kurumlar arası koordinasyon gerektiren hususlar görüşüldü.

Toplantıda bir konuşma yapan Vali Usta, Bingöl'ü huzur şehri yapma, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlama noktasında herkesin belirli sorumluluğu olduğunu belirtti.

Güvenlik birimlerinin ve diğer kurumların kentin huzur ortamını korumak için gece gündüz çalıştığını vurgulayan Usta, "İl merkezi ve tüm ilçelerimizde asayiş ve güvenliğin devamlılığı, kamu düzenini bozmaya çalışan ve gençlerimizin geleceğini, vatandaşımızın sağlığını hiçe sayan kişi ve kişilerle, suç ve suçlularla mücadelemizi kararlılıkla devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.

Toplantıya İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, Vali Yardımcısı Engin Tok, kaymakamlar, ilçe emniyet müdürleri ve şube Müdürleri ile ilçe jandarma komutanları ve şube müdürleri katıldı.