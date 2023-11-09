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        Bingöl'de OSB Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı

        Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta'nın başkanlığında Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 09:43 Güncelleme: 09.11.2023 - 09:43
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        Bingöl'de OSB Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı
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        Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta'nın başkanlığında Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, OSB'de gerçekleştirilen toplantıda bölge sanayisinin gelişimi, istihdam yaratma projeleri, alt yapı iyileştirmeleri ve yatırım fırsatları değerlendirildi.

        Kentin ekonomik potansiyelini arttırmak ve bölgede sürdürülebilir büyümeyi teşvik etmek için iş birliği yollarının konuşulduğu toplantında, OSB Müdürü Serdar Çulun da yapılan ve devam eden çalışmalar hakkında bir sunum yaptı.

        Vali Usta, toplantının sonunda işbirliği ve koordinasyonun önemini işaret ederek, katılımcılara çalışmalarında başarılar diledi.

        Toplantıda, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Çintay, Sanayi ve Teknoloji İl Müdür Vekili Mehmet Mesut İlhan, İŞKUR İl Müdürü Cevdet Baycuman, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Enes Üçgül ve Fırat Kalkınma Ajansı Bingöl Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü İsa Telimen de yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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