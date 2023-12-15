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        Karlıova'da atık su arıtma tesisi faaliyete girdi

        Karlıova Belediyesi tarafından ilçe merkezinde kurulan ileri biyolojik atık su arıtma tesisi hizmete girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 14:59 Güncelleme: 15.12.2023 - 14:59
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        Karlıova'da atık su arıtma tesisi faaliyete girdi
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        Karlıova Belediyesi tarafından ilçe merkezinde kurulan ileri biyolojik atık su arıtma tesisi hizmete girdi.

        ​​​​​​​İlçede yaklaşık iki yıldır yapımı devam eden tesis yapılan son testlerin ardından faaliyete girdi. Tesisin faaliyete girmesiyle Kale Göleti'nde kirliğinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

        Tesisin faaliyete girmesiyle Kale Göleti'nin temizlendiğini belirten yüklenici firmada çevre mühendisi Eyüp Kalaycı, "Kanalizasyon suları daha önce arıtılmadan gölete verildiği için göl ortamındaki canlılar açısında risk oluşturuyordu. Bu tesis sayesinde arıtılan su göl ortamına deşarj ediliyor ve oradaki canlılara zarar vermesi önleniyor." dedi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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