Karlıova'da atık su arıtma tesisi faaliyete girdi
Karlıova Belediyesi tarafından ilçe merkezinde kurulan ileri biyolojik atık su arıtma tesisi hizmete girdi.
Karlıova Belediyesi tarafından ilçe merkezinde kurulan ileri biyolojik atık su arıtma tesisi hizmete girdi.
İlçede yaklaşık iki yıldır yapımı devam eden tesis yapılan son testlerin ardından faaliyete girdi. Tesisin faaliyete girmesiyle Kale Göleti'nde kirliğinin önüne geçilmesi hedefleniyor.
Tesisin faaliyete girmesiyle Kale Göleti'nin temizlendiğini belirten yüklenici firmada çevre mühendisi Eyüp Kalaycı, "Kanalizasyon suları daha önce arıtılmadan gölete verildiği için göl ortamındaki canlılar açısında risk oluşturuyordu. Bu tesis sayesinde arıtılan su göl ortamına deşarj ediliyor ve oradaki canlılara zarar vermesi önleniyor." dedi.
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