Bingöl'de kar yağışı etkili oldu

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oluyor.

Karlıova ilçesinde sabah başlayan karla, ilçe merkezi ile yüksek kesimler beyaza büründü.

Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Karayolları ekipleri, Bingöl-Erzurum kara yolunun ulaşıma kapanmaması için çalışma başlattı.

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