Karlıova'da aşçılık kursunda hazırlanan yemekler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde aile destek merkezinde açılan aşçılık kursunda hazırlanan yemekler ihtiyaç sahibi 200 ailenin evine ulaştırılıyor.

Karlıova Aile Destek Merkezi bünyesindeki aşçılık kursunda usta öğreticiler tarafından 15 kursiyere eğitim veriliyor.

Kursiyerlerin hazırladığı yemekler ihtiyaç sahibi 200 aileye ulaştırılıyor.

Kursta usta öğreticilerden Özlem Ağaoğlu, özellikle yöresel yemekler ve dünya mutfağı ile ilgili çalışmalar yaptıklarını belirterek, hazırlanan ürünlerden ilçede yaşayan ailelere de ulaştırdıklarını söyledi.