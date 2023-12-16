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        Bingöl'de firari hükümlü yakalandı

        Bingöl'ün Genç ilçesinde, hakkında 10 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü düzenlenen operasyonda yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 10:01 Güncelleme: 16.12.2023 - 10:01
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        Bingöl'de firari hükümlü yakalandı
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        Bingöl'ün Genç ilçesinde, hakkında 10 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü düzenlenen operasyonda yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), hırsızlık yapmaktan hakkında 10 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan E.B'nin yerini tespit etti.

        Ekipler düzenlediği operasyon sonucu hükümlüyü yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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