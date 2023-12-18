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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Bingöl'de "Teşkilat Buluşması Toplantısı"na katıldı:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, "İnşallah çok da gecikmeden, yılbaşı gelmeden adaylarımızı açıklamak suretiyle iyi bir saha çalışmasıyla, yerel seçimlere yoğun bir şekilde teşkilatlarımızla birlikte girmiş olacağız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 16:30 Güncelleme: 18.12.2023 - 16:41
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Bingöl'de "Teşkilat Buluşması Toplantısı"na katıldı:
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, "İnşallah çok da gecikmeden, yılbaşı gelmeden adaylarımızı açıklamak suretiyle iyi bir saha çalışmasıyla, yerel seçimlere yoğun bir şekilde teşkilatlarımızla birlikte girmiş olacağız." dedi.

        Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Bingöl'e gelen Kandemir, AK Parti İl Başkanlığı tarafından Veysel Belgin Gençlik Merkezi'nde düzenlenen "Teşkilat Buluşması Toplantısı"na katıldı.

        Burada partililere seslenen Kandemir, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlerle ilgili değerlendirmeler yapacaklarını belirtti.

        28 Mayıs'taki seçimlerde de büyük mücadele verdiklerini ifade eden Kandemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Milletimiz bunların eline kalsaymış büyük sıkıntılarla karşılaşırmışız. Dikkat ederseniz toplanıp, toplanıp dağılanlar, onlarca toplantı yapanlar, kendi aralarında ne konuşmuşlar 28 Mayıs'tan sonra gördük. Bir baktık ki biri ötekini hançerlemiş, öteki de hiç olmadık isimlere bakanlıklar dağıtmış. Yani toplanmışlar, toplanmışlar, kim hangi koltuğu alacak onu konuşmuşlar. Bu toplantıların hiçbirinde ne millet ne memleketin dertleri ne de vatandaşın beklentileri var. Varsa yoksa kendi koltukları. Allah bizi ve milletimizi bu anlayıştan korumuş çok şükür. 22 yıllık hikayemizde milletimizin dışında bize istikamet veren bir merci gördünüz mü? Ya da güçlü lider Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kere 'ben' dediğini duydunuz mu? Mesele işte tam bu. Bir anlayış meselesi. Genel Başkanımız İstanbul'da temayül yaptı. Böylece istişarelerimizi tamamlayacağız. İnşallah çok da gecikmeden, yılbaşı gelmeden adaylarımızı açıklamak suretiyle iyi bir saha çalışmasıyla, yerel seçimlere yoğun bir şekilde teşkilatlarımızla birlikte girmiş olacağız."

        Kandemir, millete efendi değil hizmetkar olmayı şiar edinmiş, siyaseti böyle kavramış, mücadeleyi de böyle yapmış bir hareket olduklarını ifade etti.

        "Cumhur İttifakı 15 Temmuz sonrası millete, devlete dönük o akıl almaz saldırının karşısında bir araya gelip, fedakarlık yapıp, bir arada durmak için kurulmuş bir değer ittifakıdır." diyen Kandemir, Türkiye'nin dört bir tarafında Cumhur İttifakı olarak hizmet koşullarına devam etmek istediklerini aktardı.

        AK Parti'nin belediyecilik anlayışını daha da yukarılara taşımak istediklerini belirten Kandemir, bunun için heyecan duyduklarını ifade etti.

        Kandemir, "İstiyoruz ki merkezi hükümet ile yerel idare birlik içerisinde memleketin her yerine hizmet etmeye devam etsin. Onun için milletin gönlüne talibiz. Bunun için mücadele ediyor, gayret gösteriyoruz. Biz vatandaşımızdan adaylarımıza oy istemiyoruz sadece, bir anlayışa, bir bakışa, hizmet anlamındaki mücadeleye de oy istiyoruz." diye konuştu.

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