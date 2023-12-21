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        Bingöl'de taksi ile minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

        Bingöl'de taksi ile minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 12:20 Güncelleme: 21.12.2023 - 13:02
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        Bingöl'de taksi ile minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
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        Bingöl'de taksi ile minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Zeki Ergezen Bulvarı'nda sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 12 T 0031 plakalı taksi ile 12 D 0729 plakalı minibüs çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisi ile minibüs devrildi.

        Kazada, taksi sürücüsü ile minibüsteki 2 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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