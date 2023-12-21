Bingöl'de taksi ile minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Bingöl'de taksi ile minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Zeki Ergezen Bulvarı'nda sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 12 T 0031 plakalı taksi ile 12 D 0729 plakalı minibüs çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile minibüs devrildi.

Kazada, taksi sürücüsü ile minibüsteki 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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