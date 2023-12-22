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        Bingöl'de su ve güneşten 3 yılda yaklaşık 3 milyar kilovatsaat elektrik üretildi

        RIDVAN KORKULUTAŞ - Bingöl'de, Aşağı Kaleköy Barajı ve Hibrit Enerji Santrali'nde su ve güneşten 3 yılda yaklaşık 3 milyar kilovatsaat elektrik üretildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 11:12 Güncelleme: 22.12.2023 - 11:17
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        Bingöl'de su ve güneşten 3 yılda yaklaşık 3 milyar kilovatsaat elektrik üretildi
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        RIDVAN KORKULUTAŞ - Bingöl'de, Aşağı Kaleköy Barajı ve Hibrit Enerji Santrali'nde su ve güneşten 3 yılda yaklaşık 3 milyar kilovatsaat elektrik üretildi.

        Genç ilçesi sınırlarındaki Murat Nehri'nde 2020'nin ilk çeyreğinde Kalehan Enerji Grubu tarafından faaliyete geçirilen Aşağı Kaleköy Barajı ve Hibrit Enerji Santrali'nde, hidroelektriğe entegre 1100 dönüm atıl arazide 200 bin fotovoltaik panel bulunuyor.

        Hidroelektrikten elde edilen enerjinin hibrit teknolojisi kullanılarak güneş santraliyle birleştirildiği ve kurulu gücü 500 megavat olan tesiste, yaklaşık 200 bin panelden de 1 saatte 80 megavat üretim sağlanıyor.

        Aşağı Kaleköy Barajı ve Hibrit Enerji Santrali'nde kurulduğu günden bu yana 3 milyar kilovatsaat elektrik üretildi.

        Kalehan Enerji Grubu Genel Müdürü Gültekin Keleş, AA muhabirine, yenilenebilir enerji kaynakları kategorisinde sektördeki en büyük grup olduklarını söyledi.

        Bu yıl yaşanan kuraklığın sulamada ve enerjide ciddi problemlere yol açtığını belirten Keleş, hibrit enerji tesisini de tam olarak bu dönemler için planladıklarını, suyun eksik olduğu dönemde güneş enerjisinden ürettikleri enerjiyle yatırımlarının atıl kalmasının önüne geçtiklerini ifade etti.

        Hibrit enerji tesisi sayesinde ülkenin enerji kaynaklarını optimum düzeyde değerlendirdiklerini dile getiren Keleş, şöyle konuştu:

        "Aşağı Kaleköy Barajı ve Hibrit Enerji Santrali ülkemizin ilk, Avrupa'nın en büyük hibrit enerji santrali. Bünyemizdeki Yukarı Kaleköy Barajı ve Hidroelektrik Santrali ve Elazığ'daki Beyhan-1 Barajı ve Hidroelektrik Santrali ile bugüne kadar ürettiğimiz elektrikle 20 milyar liralık doğal gaz ithalatının önüne geçtik. Murat Nehri, Fırat Nehri'nin en büyük ana kollarından. Bu nehir üzerindeki üç tesisimizde toplam 1708 megavatlık hidroelektrik ve 80 megavatlık güneş enerjisi tesisimiz bulunuyor. Aşağı Kaleköy Barajı 500 megavatlık hidroelektrik kapasitesi ve 80 megavatlık hibrite bağlı güneş enerjisi kapasitesiyle 3 yıl içinde yıllık ortalama 1 milyar kilovatsaat enerji üretimi sağladık."

        Murat Nehri üzerindeki üç tesisin devasa yatırım projeleri olarak gerçekleştiğini ifade eden Keleş, bu projelerin inşaat aşamasında ve yatırım döneminde ortalama 5 bin kişinin doğrudan istihdam edildiğine dikkati çekti.

        - "450 bin hanenin enerji ihtiyacı karşılanabilmektedir"

        Daha yağışlı yıllarda üretim rakamlarını artırarak ülke kaynaklarının verimli şekilde kullanılması için katkıda bulunacaklarını söyleyen Keleş, "Aşağı Kaleköy tesisimizle hidroelektrik ve güneş enerjisinin toplam kapasitesi ile 450 bin hanenin enerji ihtiyacı karşılanabilmektedir." ifadesini kullandı.

        Dünyadaki gelişmeler çerçevesinde enerji arzının ve güvenliğinin öneminin anlaşıldığını belirten Keleş, ülke kaynaklarının en iyi şekilde değerlendirilmesi amacıyla Bingöl ili sınırları içindeki bu tesisle son 3 yıldır enerji sağladıklarını bildirdi.

        Sadece enerji değil sosyal sorumluluk ve eğitim anlamında da yükümlülüklerinin olduğunu dile getiren Keleş, şunları kaydetti:

        "Üniversiteyle yaptığımız protokoller çerçevesinde genç mühendislerin burada staj yapmasını sağlıyoruz. İlkokul ve üniversite öğrencilerinin teknik gezilerle buraya gelmesini önemsiyoruz. Bölgedeki gençlerin eğitim hayatlarını daha rahat sürdürebilmelerine katkı sunmak için 200 kişiye burs veriyoruz. Tesislerin inşaat döneminde Murat köyü sınırları içindeki Murat Tepe ve Murat Höyük'teki kazılara sponsor olduk. Bunlar, Bingöl'de yapılan ilk arkeolojik kazılar ve bu kazılardan elde edilen binlerce yıllık arkeolojik bulgular şu anda Elazığ Müzesi'nde sergileniyor."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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