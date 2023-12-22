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        Bingöl'de dolandırıcılık operasyonunda 4 zanlı yakalandı

        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, kendilerini savcı olarak tanıtıp bir kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 13:12 Güncelleme: 22.12.2023 - 13:12
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        Bingöl'de dolandırıcılık operasyonunda 4 zanlı yakalandı
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        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, kendilerini savcı olarak tanıtıp bir kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, kendisini savcı olarak tanıtan kişilere 22 bin avro, 1000 dolar, 2 altın bilezik veren ve bir süre sonra bu kişilere ulaşamayan A.A, dolandırıldığını anlayarak, jandarma ekiplerine başvurdu.

        İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri tarafından yapılan çalışma neticesinde olaya ilişkin F.B, N.G, D.Ö.Ö. ve A.Y. yakalandı.

        Zanlıların, jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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