Bingöl'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Bingöl'ün Genç ilçesinde tarihi eser olduğu değerlendirilen kitabın ele geçirildiği operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Bingöl'ün Genç ilçesinde tarihi eser olduğu değerlendirilen kitabın ele geçirildiği operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılarıyla mücadele kapsamında durdurdukları bir araçta arama yaptı.
Araçta, tarihi eser olduğu değerlendirilen kitap ele geçirildi. Araçtaki S.Ş, İ.U.A, E.U. ve E.Y. gözaltına alındı.
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