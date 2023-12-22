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        Bingöl'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

        Bingöl'ün Genç ilçesinde tarihi eser olduğu değerlendirilen kitabın ele geçirildiği operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 12:36 Güncelleme: 22.12.2023 - 12:36
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        Bingöl'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
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        Bingöl'ün Genç ilçesinde tarihi eser olduğu değerlendirilen kitabın ele geçirildiği operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılarıyla mücadele kapsamında durdurdukları bir araçta arama yaptı.

        Araçta, tarihi eser olduğu değerlendirilen kitap ele geçirildi. Araçtaki S.Ş, İ.U.A, E.U. ve E.Y. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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