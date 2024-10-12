Bingöl'de firari 2 hükümlü yakalandı.

​​​​​​​İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri ile Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince, yürütülen çalışmada haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Genç İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri arananların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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