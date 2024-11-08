Bingöl'de terör örgütü PKK'ya ait sığınakta yaşam malzemesi ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu, terör örgütü PKK mensuplarını etkisiz hale getirilmek, muhtemel sığınak, barınakları tespit ve imha etmek amacıyla ilçe kırsalında operasyon düzenledi.

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