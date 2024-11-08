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        Bingöl'de terör örgütü PKK'ya ait sığınakta yaşam malzemesi ele geçirildi

        Bingöl'ün Genç ilçesinde terör örgütü PKK'ya ait sığınakta yaşam malzemesi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 09:30 Güncelleme: 08.11.2024 - 09:33
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        Bingöl'de terör örgütü PKK'ya ait sığınakta yaşam malzemesi ele geçirildi
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        Bingöl'ün Genç ilçesinde terör örgütü PKK'ya ait sığınakta yaşam malzemesi bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu, terör örgütü PKK mensuplarını etkisiz hale getirilmek, muhtemel sığınak, barınakları tespit ve imha etmek amacıyla ilçe kırsalında operasyon düzenledi.

        Operasyonda, bir sığınakta çeşitli miktarda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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