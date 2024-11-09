Bingöllü şoför aracında bulduğu 11 gram altını sahibine teslim etti

Bingöl'ün Solhan ilçesinde servis şoförü, yolcu koltuğunun üzerinde bulduğu 11 gram altını sahibine teslim etti.

Belediyede servis şoförlüğü yapan Nevzat Tezel, yolcuları indirdikten sonra aracını temizlediği sırada koltuğunun üzerinde bir poşet olduğunu fark etti.

Poşette 11 gram altın olduğunu gören Tezel, bir gün sonra sahibinin kendisine başvurması üzerine altınları teslime etti.

Altınları vermeden kişiden miktarını teyit ettiğini belirten Tezel, insanlık görevini yerine getirdiğini ve mutlu olduğunu söyledi.