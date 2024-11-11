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        Bingöl'de sonbahar güzelliği dronla görüntülendi

        Bingöl'de sonbahar renklerine bürünen doğadaki manzaralar dronla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 14:04 Güncelleme: 11.11.2024 - 14:04
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        Bingöl'de sonbahar güzelliği dronla görüntülendi
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        Bingöl'de sonbahar renklerine bürünen doğadaki manzaralar dronla görüntülendi.

        Orman varlığı açısından zengin olan kentte doğa, sonbaharın tonları olan yeşil, sarı ve kahverengiye büründü.

        Ağaçlar ve bitki örtüsündeki sonbahar renklerinin kıvrımlı yollarla bütünleştiği manzaralar dronla kaydedildi.

        Adaklı ilçesinin Erbaşlar köyünde de bazı yöre sakinlerinin doğal güzellikler içerisinde yürüyüş yaptığı, atla gezintiye çıktığı görüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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