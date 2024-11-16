"6. Bingöl Uluslararası Kısa Film Festivali" sona erdi

Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen "Kalbimiz Gazze" temalı "Bingöl Uluslararası Kısa Film Festivali" düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.

Kentte, Valilik himayesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, belediye ve Bingöl Üniversitesinin desteğiyle organize edilen festivalin kapanış programı Karlıova ilçesindeki Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Salonu'nda gerçekleştirildi.

Vali Ahmet Hamdi Usta, programda yaptığı konuşmada, kentte 6 yıldır yapılan etkinliğin gittikçe ivme kazandığını söyledi.

Bu yıl festivali biraz daha çeşitlendirmek istediklerini dile getiren Usta, sadece kent merkezi değil ilçelerin de bu kültür ve sanat programından faydalandığını belirtti.

Gelecek yıl festivali biraz daha yaygınlaştırmayı hedeflediklerini ifade eden Usta, şöyle konuştu: