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        "6. Bingöl Uluslararası Kısa Film Festivali" sona erdi

        Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen "Kalbimiz Gazze" temalı "Bingöl Uluslararası Kısa Film Festivali" düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 00:09 Güncelleme: 16.11.2024 - 00:23
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        "6. Bingöl Uluslararası Kısa Film Festivali" sona erdi
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        Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen "Kalbimiz Gazze" temalı "Bingöl Uluslararası Kısa Film Festivali" düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.

        Kentte, Valilik himayesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, belediye ve Bingöl Üniversitesinin desteğiyle organize edilen festivalin kapanış programı Karlıova ilçesindeki Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Salonu'nda gerçekleştirildi.

        Vali Ahmet Hamdi Usta, programda yaptığı konuşmada, kentte 6 yıldır yapılan etkinliğin gittikçe ivme kazandığını söyledi.

        Bu yıl festivali biraz daha çeşitlendirmek istediklerini dile getiren Usta, sadece kent merkezi değil ilçelerin de bu kültür ve sanat programından faydalandığını belirtti.

        Gelecek yıl festivali biraz daha yaygınlaştırmayı hedeflediklerini ifade eden Usta, şöyle konuştu:

        "Önümüzdeki yıl kısa filmlerin bir ayağını Bingöl'de yarıştırmamız lazım. Bingöl'deki sanata kültüre ilgi gösteren yetenekli kişilerin de bu sanatçılarla değişik atölyelerde yeteneklerini keşfedebilmesi gibi çalışmalarımız da olacak."

        Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan da festivalin kentte çok keyifli geçtiğini ve bundan dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, "İsrail'in yaptığı o zulmü aslında hepimiz çok iyi biliyoruz. Bunun için bu soykırımı yapan İsrail'i en ağır şekilde lanetliyoruz." dedi.

        Festivalin en iyi kısa film ödülünü "Night Repair" isimli filmi ile Ebrahim Poshtkooh aldı.

        Feyzi Baran "Dilek Kutusu" isimli filmi ile ikinci, Sema Güler "Kabuk" filmiyle üçüncü oldu.

        Yarışmada dereceye girenlerin ödüllerini Vali Ahmet Hamdi Usta, Karlıova Kaymakamı Tufan Bağır Gilan ile Karlıova Belediye Başkanı Veysi Bingöl takdim etti.

        Programın ardından Kaymakam Gilan tarafından ağırlanan yarışmacılara ilçenin yöresel yemekleri ikram edildi ve hediyeler verildi.

        Programda, oyuncu Metin Yıldız tarafından gösteri sunuldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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