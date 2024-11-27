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        Bingöl'ün Hesarek Kayak Merkezi yeni sezon için gün sayıyor

        RIDVAN KORKULUTAŞ - Doğu Anadolu Bölgesi'nin kış sporu merkezleri arasında yer alan Bingöl'deki Hesarek Kayak Merkezi, yeni sezona hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 11:01 Güncelleme: 27.11.2024 - 11:08
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        Bingöl'ün Hesarek Kayak Merkezi yeni sezon için gün sayıyor
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        RIDVAN KORKULUTAŞ - Doğu Anadolu Bölgesi'nin kış sporu merkezleri arasında yer alan Bingöl'deki Hesarek Kayak Merkezi, yeni sezona hazırlanıyor.

        İl merkezine 34, Bingöl Havalimanı'na 45 kilometre mesafede bulunan kayak merkezinde bu yıl sezon başlamadan, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen bakım ve yenileme çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı.

        Devlet yatırımı olarak yapılan 2 bin 500 rakımdaki Hesarek Kayak Merkezi'nin 70 kişilik tesisi ile telesiyej, teleski, babylift mekanik sistemlerinde çalışma yapıldı.

        - 100 bin ziyaretçi hedefleniyor

        Geçen yıl yaklaşık 75 bin kişinin ağırlandığı merkezde, bu sezon ziyaretçi sayısının 100 bini geçmesi hedefleniyor.

        Amatör ve profesyonel kayakçıların kullanabildiği farklı uzunluklarda 3 pisti bulunan kayak merkezi, pistleri, teleski, telesiyej ve babylift mekanik sistemleriyle keyifli, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi kontrolünde ise güvenli zaman geçirme imkanı sunuyor.

        Mevsimin ilk karının yağdığı merkezde, kar seviyesinin yeterli seviyeye ulaşmasının ardından sezon açılacak.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, AA muhabirine, yaklaşık 1 aydır Hesarek Kayak Merkezi'nde yeni sezona ilişkin hazırlık yaptıklarını söyledi.

        Gelecek hafta içerisinde tüm bakım ve onarımların tamamlanacağını ifade eden Loğoğlu, sezon başladığında kayakseverleri merkeze beklediklerini belirtti.

        Bingöl'deki merkezin, birçok kayak merkezinde olmayan bazı özellikleri bulunduğunu dile getiren Loğoğlu, şöyle konuştu:

        "Merkezimizde özellikle 3,5 ay civarında kar yağma süresi oluyor. Kar taneleri Bingöl'e özgü kristalize yapıya sahip. Genellikle ocak ayında başlayan kayak sezonu mart ayının 15'ine kadar devam ediyor. Kayakseverleri bekliyoruz. Kayakseverlerin güvenlikleri ve sağlıkları için büyük emeklerle çalışma yürütüyoruz. Teleski, telesiyej ve merkezimizin bakım ve onarımlarını bitirmek üzereyiz. Ümit ediyoruz ki her zamankinden daha uzun bir sezon geçiririz."

        Merkezde geçen yıl yaklaşık 75 bin kişiyi ağırladıklarını söyleyen Loğoğlu, merkezin, Van, Muş, Siirt, Tunceli, Diyarbakır ve Şırnak'a kadar birçok ilden kayaksevere ev sahipliği yaptığını belirtti.

        Loğolu, "Şu an sahada bakımları yapan teknik elemanlarımız var. İhalemizi alan teknik servislerimiz var. Makine mühendisleri, inşaat mühendisleri, teknikerler. Ayrıca şu an sahada 35 güvenlik görevlisi ve temizlik personelimizle merkezimizi yeni sezona hazırlıyoruz." ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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