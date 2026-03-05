Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri Haberleri

        Çevresini silüet olarak gören kadın, yediden yetmişe Kur'an-ı Kerim öğretiyor

        RIDVAN KORKULUTAŞ - Bingöl'de doğuştan görme engelli Kur'an öğreticisi Özgül Kesenli, yediden yetmişe eğitim verirken, azmi, enerjisi ve bilgi birikimiyle de örnek oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 11:31 Güncelleme:
        Çevresini silüet olarak gören kadın, yediden yetmişe Kur'an-ı Kerim öğretiyor

        RIDVAN KORKULUTAŞ - Bingöl'de doğuştan görme engelli Kur'an öğreticisi Özgül Kesenli, yediden yetmişe eğitim verirken, azmi, enerjisi ve bilgi birikimiyle de örnek oluyor.

        Nadir görülen doğumsal göz tansiyonu (konjenital glokom) hastalığıyla Kiğı ilçesinde dünyaya gelen Kesenli (39), tedavisi için ailesiyle İstanbul'a yerleşti.

        Ailesinin desteğiyle burada eğitim hayatına adım atan Kesenli, birçok engelle karşılaşmasına rağmen yılmadı ve eğitimine devam etti.

        Kesenli, Milli Eğitim Bakanlığının 2011 yılında açtığı sınav sonucu mezun olduğu Maltepe İmam Hatip Lisesinin kütüphanesine memur olarak atandı.

        Bu süreçte evlenen Kesenli, hayalindeki işi yapabilmek için Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS) girdi ve Kur'an kursu öğreticisi olarak İstanbul'da göreve başladı.

        Yıllarca gördüğü tedaviye rağmen görme yetisi yüzde 10 olan 3 çocuk annesi Kesenli, destek almadan yaşamını sürdürüyor.

        Yaklaşık 1,5 yıl önce memleketi Bingöl'e dönerek Selahaddin-i Eyyubi Camisi'ndeki Kur'an kursunda göreve başlayan Kesenli, her yaş grubundaki kursiyere eğitim veriyor.

        Kesenli, çocuklara dini masal ve hikayeler anlatıyor, ezber ve tecvid (Kur'an okuma usulü ve ilmi) çalışmaları yaptırıyor, ilmihal ve siyer dersleri veriyor.

        Silüet olarak gördüğü dünyada yaşam sevinci ile örnek olan Kesenli, aynı zamanda Bingöl İl Müftülüğü İl Engelli Koordinatörü olarak birçok çalışma da yürütüyor.

        - "Görmediğim için yürümeyi de unutmuştum"

        Özgül Kesenli, AA muhabirine, doğduktan bir süre sonra göz bebeklerinin içinde beyazlık olduğunu fark eden ailesinin kendisini İstanbul'daki bir hastaneye götürdüğünü belirterek, burada yapılan tetkiklerde nadir görülen doğumsal göz tansiyonu hastalığı teşhisi konulduğunu söyledi.

        O günden bu yana tedavisinin sürdüğünü ifade eden Kesenli, "Görmediğim için yürümeyi de unutmuştum. Annemin elinden tutarak yürüdüğüm için annem elimi bıraktığında hep düşüyordum. Bir gün annem 'Hayır Özgül yürüyeceksin. Sen görme engellisin, yürüme engelli değil.' dedi ve ben yürüdüm, iki adım sonra düştüm, kaldırdı. Tekrar yürüdüm, üç adım sonra düştüm, kaldırdı. Sonra onun önünden veya arkasından onu takip ederek yürümeyi başardım." dedi.

        - "Memuriyetimi Kur'an öğretmenliği ile taçlandırdım"

        Maltepe İmam Hatip Lisesi'nden mezun olduğunu, kütüphane memuru olarak atandığı bu okulda öğrencilere Kur'an-ı Kerim'i öğrettiğini anlatan Kesenli, hep önceliğinin Kur'an öğreticiliği olduğunu belirtti.

        Kur'an öğrenimi için EKPSS'ye hazırlanmaya başladığını anlatan Kesenli, bu süreçte ilk çocuğunun dünyaya geldiğini, bu şartlarda sınava girdiğini ifade etti.

        Kesenli, şunları söyledi:

        "Hamdolsun 2011 yılında başladığım memuriyetimi 2015 yılında Kur'an kursu öğretmenliği ile taçlandırdım. Teknoloji, dualar ve destekler sayesinde inanın bütün zorluklar kolaylaşıyor. 11 yıldır bu mesleği yapıyorum."

        - "Kimse görme engelli olduğumu düşünmüyor"

        Gözüne kornea nakli yapıldıktan sonra biraz seçmeye başladığını anlatan Kesenli, "Sol gözüm çok az görüyor, yani ışığı ve gölgeyi görüyor. Sağ göz ona göre nispeten daha iyi. Karşımda olan birinin yüzünü ayırt edemem ama silüetini görürüm. Beni gören engelliler ve onların aileleri o ışığı daha çok alıyorlar aslında. 'Evladım engelli dahi olsa ya da kişi 'Engelli olsam da birçok yolda ilerleyebilirim çünkü bunu yapanlar var.' diyor. Aslında biz birbirimize daha çok ışık oluyoruz." diye konuştu.

        Kesenli, her ay camide engelli buluşması yaptıklarını belirterek, camilere engellilerin erişebilmesinin önemine değindi.

        Engellilerin ailelerini evlerinde ziyaret ettiklerini, sorunlarını dinlediklerini anlatan Kesenli, kursta da her yaştan kursiyere eğitim verdiğini bildirdi.

        Kesenli, şunları kaydetti:

        "Gelen öğrencilerimiz arasında 70 yaşında insanlar da var. Harika bir şey benim için. Kimse benim görme engelli olduğumu düşünmüyor. 'Hocam yapma, görmüyor musun? Bize şaka yapıyorsun.' diyenler var. Bizim bir hedefimiz var. Özellikle Bingöl İl Müftülüğü olarak engellilere değil de engeli olmayanlara ulaşmaya çalışıyoruz. Biz bize zaten ulaşırız ama önemli olan bizim size ulaşmamız."



        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD savaş gazisi, Kongre'de ABD'nin İran'a saldırısını protesto etti
        ABD savaş gazisi, Kongre'de ABD'nin İran'a saldırısını protesto etti
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İran'dan rejim muhalifi silahlı gruplara uyarı
        İran'dan rejim muhalifi silahlı gruplara uyarı
        İspanya'dan ABD'ye yalanlama
        İspanya'dan ABD'ye yalanlama
        ABD'nin çoğunluğu savaşı istemiyor
        ABD'nin çoğunluğu savaşı istemiyor
        "Komşularımızın egemenliğine saygı duyuyoruz"
        "Komşularımızın egemenliğine saygı duyuyoruz"
        Kanlı kavga! Kocasını karnından bıçakladı!
        Kanlı kavga! Kocasını karnından bıçakladı!
        İspanya'dan flaş Arda Turan iddiası!
        İspanya'dan flaş Arda Turan iddiası!
        Böyle sevgili olmaz olsun! Nagihan barışmadı öldürüldü!
        Böyle sevgili olmaz olsun! Nagihan barışmadı öldürüldü!
        Zaniolo G.Saray'a dönecek mi?
        Zaniolo G.Saray'a dönecek mi?
        Aile süsüyle yasa dışı bahis ağı!
        Aile süsüyle yasa dışı bahis ağı!
        İstanbul'un kalbinde yüzyıllık saygı!
        İstanbul'un kalbinde yüzyıllık saygı!
        Evden çıkmayı reddeden kiracısını öldürdü!
        Evden çıkmayı reddeden kiracısını öldürdü!
        'Made in EU' Türkiye'yi kapsayacak
        'Made in EU' Türkiye'yi kapsayacak
        Akaryakıt fiyatlarında eşel mobil sistemine geçildi
        Akaryakıt fiyatlarında eşel mobil sistemine geçildi
        Boğaz'da aşk başkadır
        Boğaz'da aşk başkadır
        "Kıyafetlerimi bağışlıyorum"
        "Kıyafetlerimi bağışlıyorum"
        SGK 2025 yılında fazla verdi
        SGK 2025 yılında fazla verdi
        Futbol yorumculuğuna soyunuyor
        Futbol yorumculuğuna soyunuyor

        Benzer Haberler

        'Zimem Defteri' geleneğiyle memleketinde fırın ve bakkallardaki 3 milyon TL...
        'Zimem Defteri' geleneğiyle memleketinde fırın ve bakkallardaki 3 milyon TL...
        Bingöl'de tipi nedeniyle mahsur kalan araçlar kurtarıldı
        Bingöl'de tipi nedeniyle mahsur kalan araçlar kurtarıldı
        Bingöl'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Bingöl'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Bingöl'de 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı
        Bingöl'de 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı
        Bingöl'e erken gelen leylekler kara yakalandı
        Bingöl'e erken gelen leylekler kara yakalandı
        Bingöl'de öğrencilere deprem tatbikatı
        Bingöl'de öğrencilere deprem tatbikatı