        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri Haberleri

        Karlıova'da yetim ve öksüz çocuklar için iftar programı düzenlendi

        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yetim ve öksüz çocuklara yönelik iftar programı gerçekleştirildi.

        Giriş: 06.03.2026 - 00:20
        Karlıova'da yetim ve öksüz çocuklar için iftar programı düzenlendi

        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yetim ve öksüz çocuklara yönelik iftar programı gerçekleştirildi.

        Karlıova Öğretmenevinde düzenlenen programda konuşan Kaymakam Abdulselam Bıçak, çocukların devletin emaneti olduğunu belirterek, her zaman onların yanlarında olduklarını söyledi.

        İftarın ardından çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

        Programa, Cumhuriyet Savcısı Ahmet Varol, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Özgür Değirmenci, Sosyal Hizmetler Müdürü Ahmet Ketenci ile çocuklar ve aileleri katıldı.​​​​​​​

