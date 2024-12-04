Bingöl'de yenilikçi mahalli hizmet içi eğitim programı başladı

Açıklamada görüşüne yer verilen Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aksoy, eğitimin kurum personelinin mesleki bilgi ve becerilerini artırmayı, hizmet sunumunda kaliteyi yükseltmeyi amaçladığını belirtti.

Eğitim programı, İl Müdürlüğü ve bağlı kuruluşlar bünyesinde Aile ve Toplum Hizmetleri, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri, Çocuk Hizmetleri ve Kadın Hizmetleri alanlarında görevli 90 meslek elemanına yönelik olacak.

Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 gün sürecek eğitim programı, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ali Saip Demiröz ve İl Müdürü Abdulbari Aksoy'un açılış konuşmalarıyla başladı.

Bingöl'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı koordinasyonunda Yenilikçi Mahalli Hizmet İçi Eğitim Programı" başlatıldı.

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