Bingöl'de amatör futbol kulüplerine malzeme desteğinde bulunuldu

Bingöl'de amatör futbol kulüplerine spor malzemesi desteğinde bulunuldu.

Karşıyaka Spor Salonu'nda Valilik koordinasyonunda İl Özel İdaresinin desteğiyle düzenlenen programda, 20 amatör futbol kulübüne çeşitli spor malzemeleri hediye edildi.

Vali Ahmet Hamdi Usta, programda yaptığı konuşmada, fırsat buldukça sporcularla bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Kendisinin de geçmişte Türkiye Futbol Federasyonunda görev yaptığını anlatan Usta, bu nedenle sporcunun nelere ihtiyacının yakinen bildiğini belirtti.

Amatör sporun, profesyonel sporun kaynağı olduğuna işaret eden Usta, şöyle konuştu:

"Sizler için ne yapsak az. 20 futbol kulübümüze, hakem kurulu üyelerimize 600 eşofman, 400 yağmurluk, 100 adet de futbol dağıttık. Futbol sadece kazanmak değil, sporla ilgilenen insan hem kendisini kötü alışkanlıklardan korur, çok sağlam karaktere ve kişiliğe kavuşur, kazanmanın zevkinin yanında kaybetmenin de her şey demek olmadığını, mücadele etmeyi öğretir ve yaptığı her işte başarılı olur."