DSİ, Bingöl'de 22 yılda 163 tesis inşa etti

Bingöl'de, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından son 22 yılda 46 milyar 625 milyon lira yatırımla 163 tesis inşa edildi.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın riskine karşı korumak için yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Türkiye'nin, sahip olduğu su ve sulama tesisleri sayesinde elde ettiği tarımsal ürünlerle kendi kendine yetebilen ülkeler arasında yerini aldığını belirtti.

Böyle bir sürecin başarıyla atlatılmasının altında yatan en önemli etkenin Türkiye'nin sahip olduğu su potansiyeli ve yaptığı yatırımlar olduğuna işaret eden Balta, son yıllarda yaşanan iklim değişikliği ve küresel ısınmanın etkisiyle suyun stratejik öneminin daha da artırdığını ifade etti.

Bununla birlikte suyun stratejik olarak yönetilmesi zorunluluğunun da ortaya çıkmakta olduğunu vurgulayan Balta,"Bu nedenle suya erişimin güvenli, kesintisiz ve arzu edilen miktarda sağlanabilmesi adına depolama tesisleri büyük önem taşımaktadır. Havza özelliklerine göre planlanan su depolama tesisleri, tüm sistemin sigortası olarak su çevriminin en önemli halkasını teşkil etmektedir. Bu tesisler kuraklık ve taşkın dönemlerinde hayati bir görev üstlenmektedir." ifadelerini kullandı.

Balta, gelişen teknoloji imkanlarını sulama sistemlerine de entegre etme adına çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

Yapay zeka destekli sulama otomasyonu uygulamalarıyla tarımsal verimi artırırken su sarfiyatını azalttıklarını belirten Balta, "Asgari su kullanımıyla azami verimi elde etmek için en yeni teknolojileri de kullanmak suretiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Zira, suyun olduğu yerde hayat, bereket ve medeniyet vardır. Bu sebeplerle, Tarım ve Orman Bakanlığı çatısı altında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü olarak, 100 yıllık tecrübe ve bilgi birikimimizle suya verdiğimiz önemden dolayı tabiri caizse parmakla gösterilen bir kurum olmanın gururunu yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.