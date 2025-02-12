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        DSİ, Bingöl'de 22 yılda 163 tesis inşa etti

        Bingöl'de, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından son 22 yılda 46 milyar 625 milyon lira yatırımla 163 tesis inşa edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 15:48 Güncelleme: 12.02.2025 - 15:50
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        DSİ, Bingöl'de 22 yılda 163 tesis inşa etti
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        Bingöl'de, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından son 22 yılda 46 milyar 625 milyon lira yatırımla 163 tesis inşa edildi.

        DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın riskine karşı korumak için yürütülen çalışmalar devam ediyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Türkiye'nin, sahip olduğu su ve sulama tesisleri sayesinde elde ettiği tarımsal ürünlerle kendi kendine yetebilen ülkeler arasında yerini aldığını belirtti.

        Böyle bir sürecin başarıyla atlatılmasının altında yatan en önemli etkenin Türkiye'nin sahip olduğu su potansiyeli ve yaptığı yatırımlar olduğuna işaret eden Balta, son yıllarda yaşanan iklim değişikliği ve küresel ısınmanın etkisiyle suyun stratejik öneminin daha da artırdığını ifade etti.

        Bununla birlikte suyun stratejik olarak yönetilmesi zorunluluğunun da ortaya çıkmakta olduğunu vurgulayan Balta,"Bu nedenle suya erişimin güvenli, kesintisiz ve arzu edilen miktarda sağlanabilmesi adına depolama tesisleri büyük önem taşımaktadır. Havza özelliklerine göre planlanan su depolama tesisleri, tüm sistemin sigortası olarak su çevriminin en önemli halkasını teşkil etmektedir. Bu tesisler kuraklık ve taşkın dönemlerinde hayati bir görev üstlenmektedir." ifadelerini kullandı.

        Balta, gelişen teknoloji imkanlarını sulama sistemlerine de entegre etme adına çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

        Yapay zeka destekli sulama otomasyonu uygulamalarıyla tarımsal verimi artırırken su sarfiyatını azalttıklarını belirten Balta, "Asgari su kullanımıyla azami verimi elde etmek için en yeni teknolojileri de kullanmak suretiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Zira, suyun olduğu yerde hayat, bereket ve medeniyet vardır. Bu sebeplerle, Tarım ve Orman Bakanlığı çatısı altında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü olarak, 100 yıllık tecrübe ve bilgi birikimimizle suya verdiğimiz önemden dolayı tabiri caizse parmakla gösterilen bir kurum olmanın gururunu yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        - Bingöl'de 93 bin 240 dekar tarımsal arazi sulamaya açıldı

        Balta, son 22 yılda Bingöl'e inşa ettikleri 12 sulama tesisi ile 93 bin 240 dekar tarımsal araziyi sulamaya açtıklarını belirterek, Bingöllü çiftçilerin emeğinin bereketle buluştuğunu, üretilen tarımsal ürünlerin millete ve memlekete fayda sağladığını kaydetti.

        Bingöl'deki toprak yapısının ve iklim şartlarının üretime uygun olduğuna dikkat çeken Balta, şu bilgileri paylaştı:

        "Bingöllüler için son 22 yılda, 46 milyar 625 milyon lira yatırım yaparak 163 tesis inşa ettik. Bingöl'de son 22 yılda hizmete aldığımız 6 baraj ve 2 gölet ile 542,92 milyon metreküp su depolama hacmine ulaştık. Şu anda 1 barajın yapım çalışmaları devam ediyor. Bu barajların tamamlanmasıyla 9 bin 750 dekar tarımsal araziyi daha sulama suyuna kavuşturmayı hedefliyoruz."

        Balta, vatandaşların can ve mal emniyetini tehdit eden taşkınlarla mücadele etmek için son 22 yılda tamamlanan 135 taşkın koruma tesisiyle kent merkezi, 167 yerleşim yeri ve 118 bin 500 dekar arazinin taşkın kontrolünün sağlandığını aktararak, 2 taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmalarının devam ettiğini, çeşitli sebeplerle oluşabilecek her türlü taşkını kontrol altına alabilmek için projeler ürettiklerini bildirdi.

        İlde yürütülen toplulaştırma çalışmalarına da değinen Balta, "Bingöl'de Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri kapsamında bir proje tamamlanarak, 275 bin 320 dekar alanın tescili yapılmıştır. Bingöl'de 15 yerleşim birimi arazi toplulaştırmasından faydalanmaktadır." ifadelerini kullandı.

        Son 22 yılda 6 hidroelektrik santralinin (HES) işletmeye alınarak yıllık 3,15 milyar kilovatsaat (kWh) enerji üretiminin sağlandığını kaydeden Balta, planlama ve projelendirme safhasında olan 6 HES ile de millete hizmet edeceklerini ifade etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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