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        Bingöl'de yollar buzlardan temizleniyor

        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yoğun kar yağışı sonrası cadde ve sokaklarda oluşan buzlar ekipler tarafından iş makinesiyle kırılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 16:26 Güncelleme: 17.02.2025 - 16:26
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        Bingöl'de yollar buzlardan temizleniyor
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        Bingöl’ün Karlıova ilçesinde yoğun kar yağışı sonrası cadde ve sokaklarda oluşan buzlar ekipler tarafından iş makinesiyle kırılıyor.

        Karlıova Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri olumsuz hava koşullarının neden olduğu buzların temizlenmesi için çalışma başlattı.

        İtfaiye aracıyla çatılarda oluşan buz sarkıtlarını düşüren ekipler, yol ve kaldırımları da buzlardan temizliyor.

        Buzlar daha sonra kamyonlara yüklenerek ilçe dışına taşınıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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