Bingöl'de yollar buzlardan temizleniyor

İtfaiye aracıyla çatılarda oluşan buz sarkıtlarını düşüren ekipler, yol ve kaldırımları da buzlardan temizliyor.

Karlıova Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri olumsuz hava koşullarının neden olduğu buzların temizlenmesi için çalışma başlattı.

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde yoğun kar yağışı sonrası cadde ve sokaklarda oluşan buzlar ekipler tarafından iş makinesiyle kırılıyor.

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