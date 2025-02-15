Bingöl'de çatılarda tehlike arz eden buz sarkıtları kırılıyor
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde tehlike arz eden buz sarkıtları, itfaiye araçlarının desteğiyle kırılıyor.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde tehlike arz eden buz sarkıtları, itfaiye araçlarının desteğiyle kırılıyor.
Karlıova Belediyesi, ilçede etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuk havanın ardından çatılarda oluşan buz sarkıtlarının tehlike arz etmesi nedeniyle çalışma başlattı.
İtfaiyenin merdivenli araçlarıyla çatılara ulaşan görevliler, buz sarkıtlarını kürek yardımıyla kırarak düşürüyor.
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