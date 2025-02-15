Bingöl'de çatılarda tehlike arz eden buz sarkıtları kırılıyor

Karlıova Belediyesi, ilçede etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuk havanın ardından çatılarda oluşan buz sarkıtlarının tehlike arz etmesi nedeniyle çalışma başlattı.

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