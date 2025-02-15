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        Bingöl'de çatılarda tehlike arz eden buz sarkıtları kırılıyor

        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde tehlike arz eden buz sarkıtları, itfaiye araçlarının desteğiyle kırılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 16:12 Güncelleme: 15.02.2025 - 16:33
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        Bingöl'de çatılarda tehlike arz eden buz sarkıtları kırılıyor
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        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde tehlike arz eden buz sarkıtları, itfaiye araçlarının desteğiyle kırılıyor.

        Karlıova Belediyesi, ilçede etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuk havanın ardından çatılarda oluşan buz sarkıtlarının tehlike arz etmesi nedeniyle çalışma başlattı.

        İtfaiyenin merdivenli araçlarıyla çatılara ulaşan görevliler, buz sarkıtlarını kürek yardımıyla kırarak düşürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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