AK Parti Bingöl İl Başkanı Seven'den 8. Olağan Büyük Kongre'ye davet

AK Parti İl Başkanı Yılmaz Seven, vatandaşları 23 Şubat'ta yapılacak 8. Olağan Büyük Kongre'ye davet etti.

Seven, bir restoranda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, il ve ilçe kongrelerini büyük bir coşku, heyecan ve disiplin içerisinde tamamladıklarını söyledi.

Teşkilatlarında olağanüstü bir birlik ve beraberliğin hakim olduğuna şahit olduklarını dile getiren Seven, şöyle konuştu:

"Hizmetin önüne koyulacak her türlü engel ve zorluğa göğüs gerecek iradeye sahip olan yol arkadaşlarımızın dayanışmasını, azim ve kararlılığını gördük."

"Gece gündüz demeden fedakarca çalışan teşkilatlarımızla büyük, güçlü bir aile olmanın haklı sevincini ve gururunu yaşıyoruz." diyen Seven, şunları kaydetti:

"AK Parti'mizin ışığındaki istikbal ile geleceği inşa etmeye, kalkınmayı hızlandırmaya, huzuru ve barışı güçlendirmeye, gençliğe umut olmaya, başarıyı büyütmeye, üretimi artırmaya, şefkati ve adaleti yaymaya ve istikrarı sürdürmeye devam edeceğiz. 23 Şubat'ta büyük bir coşku ve heyecanla gerçekleştireceğimiz 8. Olağan Kongremize tüm milletimizi davet ediyoruz."

Programa, İl Genel Meclisi Başkanı Nihat Doğu, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mehmet Akif Günerigök, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Maşife Gündoğdu ve partililer de yer aldı.