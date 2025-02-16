Karlıova ilçe merkezinde biriken kar, kamyonlarla taşınıyor (2)

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 2 gün boyunca etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yağışla birlikte 38 köy yolu ulaşıma kapandı. Karlıova Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla da kapalı köy yolları yeniden ulaşıma açıldı.

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