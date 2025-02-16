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        Karlıova ilçe merkezinde biriken kar, kamyonlarla taşınıyor

        BİNGÖL'de Karlıova ilçe merkezinde biriken kar, kamyonlarla taşınıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 15:24 Güncelleme: 16.02.2025 - 15:30
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        Karlıova ilçe merkezinde biriken kar, kamyonlarla taşınıyor
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        BİNGÖL'de Karlıova ilçe merkezinde biriken kar, kamyonlarla taşınıyor. İlçe dışına, 2 günde yaklaşık 100 kamyon kar, taşındı.

        Karlıova ilçesinde etkili olan yoğun yağışla, mahalle ve sokaklarda kar birikti. Belediye ekipleri, 3 iş makinesiyle topladıkları kar birikintilerini kamyonlara yükleyip, ilçe dışında belirlenen bölgeye taşıyor. 2 gündür devam eden çalışmalarda yaklaşık 100 kamyon kar ilçe dışına götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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