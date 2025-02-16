Karlıova Kaymakamı Gilan köy dernek başkanlarıyla bir araya geldi

Gilan'a ziyaretinde, İl Genel Meclis üyesi İbrahim Tutar da eşlik etti.

Burada, İstanbul'da çalışmalarını yürüten Karlıova köylerinin dernek başkanlarıyla bir araya gelen Gilan, görüş alış verişinde bulundu.

Gilan, İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde faaliyet yürüten Karlıova İlçesi Yiğitler Köyü Kültür ve Dayanışma Derneğini ziyaret etti.

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