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        Bingöl Valiliği WhatsApp destek hattı kurdu

        Bingöl Valiliğince Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde WhatsApp destek hattı kuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 19:08 Güncelleme: 21.02.2025 - 19:08
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        Bingöl Valiliği WhatsApp destek hattı kurdu
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        Bingöl Valiliğince Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde WhatsApp destek hattı kuruldu.

        Vali Ahmet Hamdi Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ramazan ayının yaklaştığını anımsattı.

        Bu kapsamda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde vatandaşlardan gelecek talepler için WhatsApp destek hattı kurduklarını ifade eden Usta, şunları kaydetti:

        "Bingöl Valiliği olarak kimsesizlerin kimsesiyiz. Çevrenizde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız varsa lütfen Valiliğimiz sorumluluğunda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesindeki 0530 741 5912 numaralı WhatsApp destek hattına bildiriniz."

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