Bingöl Valiliği WhatsApp destek hattı kurdu

"Bingöl Valiliği olarak kimsesizlerin kimsesiyiz. Çevrenizde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız varsa lütfen Valiliğimiz sorumluluğunda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesindeki 0530 741 5912 numaralı WhatsApp destek hattına bildiriniz."

Bu kapsamda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde vatandaşlardan gelecek talepler için WhatsApp destek hattı kurduklarını ifade eden Usta, şunları kaydetti:

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