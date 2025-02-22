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        Karlıova'da karla mücadele çalışmaları sürüyor

        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 16:02 Güncelleme: 22.02.2025 - 16:02
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        Karlıova'da karla mücadele çalışmaları sürüyor
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        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

        İlçede bir haftadır etkili olan kar yağışı sonrası Karlıova Belediyesi ekiplerince cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması yürütülüyor.

        İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekipleri, kar nedeniyle kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürürken karayolları ekipleri de Bingöl-Erzurum kara yolunda çalışma yürütüyor.

        Belediye çalışanlarından Turan Eroğlu, yaklaşık bir haftadır devam eden kar yağışı ve tipinin ardından karla mücadele çalışmalarına ağırlık verdiklerini söyledi.

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