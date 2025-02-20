Karlıova'da kar kalınlığı 60 santimi buldu (6)

BİNGÖL’DEEĞİTİME 1 GÜN ARA

Bingöl Valiliği’nden yapılan açıklama, kentte etkili olan kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu. Açıklamada, “İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle il merkezi ve ilçelerimizde kuvvetli buzlanma meydana gelmesi tahmin edilmektedir. Öğrencilerimizin sağlığı ve güvenliği için ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi muhtemel olumsuzluklara karşı tedbir amacıyla; İl genelindeki her türlü resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında 21.02.2025 Cuma günü 1 gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personelimiz ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personelimiz de aynı gün idari izinli sayılacaklardır” denildi.