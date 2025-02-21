Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Kar ve tipi nedeniyle tır geçişine kapatılan Bingöl-Erzurum kara yolu ulaşıma açıldı

        Kar yağışı ve tipi nedeniyle tır geçişine kapatılan Bingöl-Erzurum kara yolu ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 10:36 Güncelleme: 21.02.2025 - 10:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kar ve tipi nedeniyle tır geçişine kapatılan Bingöl-Erzurum kara yolu ulaşıma açıldı
        ABONE OL

        Kar yağışı ve tipi nedeniyle tır geçişine kapatılan Bingöl-Erzurum kara yolu ulaşıma açıldı.

        Olumsuz hava koşulları dün Bingöl-Erzurum kara yolunda ulaşımda aksamalara neden oldu.

        Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle dün tır geçişine kapatılan Bingöl-Erzurum kara yolu Karayolları ve İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmaları sonucu ulaşıma açıldı.

        - Kapanan Çatak-Yedisu kara yolu da ulaşıma açıldı

        Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, Van'ın Çatak ile Bingöl'ün Yedisu ilçelerini birbirine bağlayan kara yolunun 0-44 kilometreleri arasının, etkili olan kar nedeniyle dün kapandığı hatırlatılarak, yürütülen çalışmalarla kara yolunun yeniden araç trafiğine açıldığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İşte haraç istemedeki yeni yöntem! 3 gün sonra kurşun yağmuru!
        İşte haraç istemedeki yeni yöntem! 3 gün sonra kurşun yağmuru!
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Etkisini artırıyor
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Etkisini artırıyor
        Musk'tan sahnede "altın testere" ile şov
        Musk'tan sahnede "altın testere" ile şov
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Polis otosunun içinde canına kıydı!
        Polis otosunun içinde canına kıydı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Meri’ye benziyorum"
        "Meri’ye benziyorum"
        Halk arasında "Atom" deniyor! Katil ile maktul aynı karede!
        Halk arasında "Atom" deniyor! Katil ile maktul aynı karede!
        "Kazanan modu"
        "Kazanan modu"
        Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi?
        Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi?
        "İşte ligimizin hali"
        "İşte ligimizin hali"
        Youssef En-Nesyri rekor tazeledi!
        Youssef En-Nesyri rekor tazeledi!
        Konya'da kebap ve köfteden domuz eti çıktı
        Konya'da kebap ve köfteden domuz eti çıktı
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        Günlüklerini neden tersten yazıyordu?
        Günlüklerini neden tersten yazıyordu?
        Okan Buruk: Kalitemizin altında kaldık
        Okan Buruk: Kalitemizin altında kaldık
        'Necla Teyze'nin ölümü için cinayet dilekçesi!
        'Necla Teyze'nin ölümü için cinayet dilekçesi!
        Kafanın uyuşması karıncalanması neyin işareti olabilir?
        Kafanın uyuşması karıncalanması neyin işareti olabilir?
        Kadın samurayları biliyor muydunuz?
        Kadın samurayları biliyor muydunuz?
        Yarım çalışma başvuruları azaldı
        Yarım çalışma başvuruları azaldı

        Benzer Haberler

        Karlıova'da kar kalınlığı 60 santimi buldu (6)
        Karlıova'da kar kalınlığı 60 santimi buldu (6)
        Bingöl'de eğitime kar engeli
        Bingöl'de eğitime kar engeli
        Karlıova'da kar kalınlığı 60 santimi buldu (5)
        Karlıova'da kar kalınlığı 60 santimi buldu (5)
        Karlıova'da kar kalınlığı 60 santimi buldu (4)
        Karlıova'da kar kalınlığı 60 santimi buldu (4)
        Bingöl-Erzurum kara yolu kar ve tipi nedeniyle tır trafiğine kapatıldı
        Bingöl-Erzurum kara yolu kar ve tipi nedeniyle tır trafiğine kapatıldı
        Karlıova'da kar kalınlığı 60 santimi buldu (3)
        Karlıova'da kar kalınlığı 60 santimi buldu (3)