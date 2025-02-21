Kar ve tipi nedeniyle tır geçişine kapatılan Bingöl-Erzurum kara yolu ulaşıma açıldı

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, Van'ın Çatak ile Bingöl'ün Yedisu ilçelerini birbirine bağlayan kara yolunun 0-44 kilometreleri arasının, etkili olan kar nedeniyle dün kapandığı hatırlatılarak, yürütülen çalışmalarla kara yolunun yeniden araç trafiğine açıldığı belirtildi.

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle dün tır geçişine kapatılan Bingöl-Erzurum kara yolu Karayolları ve İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmaları sonucu ulaşıma açıldı.

Olumsuz hava koşulları dün Bingöl-Erzurum kara yolunda ulaşımda aksamalara neden oldu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.