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        Bingöl'de eğitime kar engeli

        Bingöl'de etkili olan kar nedeniyle kent genelindeki tüm okullarda eğitime yarın ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 21:44 Güncelleme: 20.02.2025 - 21:44
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        Bingöl'de eğitime kar engeli
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        Bingöl'de etkili olan kar nedeniyle kent genelindeki tüm okullarda eğitime yarın ara verildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent genelinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları devam ediyor.

        Ulaşımda yaşanabilecek muhtemel olumsuzluklara karşı kent genelindeki tüm okullarda eğitime yarın ara verildi.

        Ayrıca engelli, hamile kamu görevlileri, çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personel de idari izinli sayılacak.

        Vali Ahmet Hamdi Usta da öğrencilere yönelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

        "Biliyorum, dört gözle benden haber bekliyorsunuz. O halde size güzel bir haberim var. Kar yağışı ve buzlanma yarın da devam edecek. O nedenle okullar 21 Şubat Cuma günü de tatil. 2 gün devletten, 1 gün de Vali amcanızdan size 3 gün tatil. Benim de sizden 3 isteğim var, güzelce dinlenin, derslerinize çalışmayı ve okumayı ihmal etmeyin, sağlığınıza dikkat edip hastalanmayın, buzlu yerlerde düşerek bir yerinizi kırıp incitmeyin. Söz değil mi? Haydi iyi tatiller. Pazartesi görüşmek üzere."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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