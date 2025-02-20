Karlıova'da kar kalınlığı 60 santimi buldu (5)

Bingöl- Erzurum karayolunda, kar nedeniyle mahsur kalan araçlarda bulunanlar ile yollarda görevli güvenlik güçlerine Karlıova Kaymakamlığı’na bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yemek ikramı yapıldı. Dernek, sokak hayvanlarını da unutmadı.

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