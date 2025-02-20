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        Karlıova'da kar kalınlığı 60 santimi buldu (4)

        YOLLARTIR TRAFİĞİNE AÇILDIBingöl Valiliği, TIR trafiğine kapanan Bingöl- Erzurum, Bingöl- Diyarbakır ve Bingöl- Muş karayollarının trafiğe açıldığını duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 19:02 Güncelleme: 20.02.2025 - 19:05
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        Karlıova'da kar kalınlığı 60 santimi buldu (4)
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        YOLLARTIR TRAFİĞİNE AÇILDI

        Bingöl Valiliği, TIR trafiğine kapanan Bingöl- Erzurum, Bingöl- Diyarbakır ve Bingöl- Muş karayollarının trafiğe açıldığını duyurdu. Açıklamada, “950-06 KK nolu Bingöl-Erzurum kara yolunun 0-39 kilometreleri ile 950-05 KK nolu karayolu 0-39 kilometreleri, 950-07 KK nolu Bingöl-Diyarbakır kara yolunun 0-9, 950-08 nolu Bingöl Diyarbakır karayolunun 0-43 kilometreleri ile 300-28 KK nolu Bingöl-Muş kara yolunun 0-56 kilometreleri ve 300-29 KK nolu Bingöl-Muş kara yolunun 0-15 kilometreleri 20 Şubat 2025 tarihinde saat 17.25 itibariyle TIR trafiğine açılmıştır” denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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