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        Karlıova'da kar kalınlığı 60 santimi buldu (3)

        ERZURUM,DİYARBAKIR VE MUŞ KARA YOLLARI TIR TRAFİĞİNE KAPATILDIBingöl'de kar yağışı ve tipi nedeniyle Bingöl-Erzurum, Bingöl-Diyarbakır ve Bingöl-Muş kara yolları, TIR trafiğine kapatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 14:36 Güncelleme: 20.02.2025 - 14:40
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        Karlıova'da kar kalınlığı 60 santimi buldu (3)
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        ERZURUM,DİYARBAKIR VE MUŞ KARA YOLLARI TIR TRAFİĞİNE KAPATILDI

        Bingöl'de kar yağışı ve tipi nedeniyle Bingöl-Erzurum, Bingöl-Diyarbakır ve Bingöl-Muş kara yolları, TIR trafiğine kapatıldı. Valilik açıklamasında, "950-06 KK nolu Bingöl-Erzurum kara yolunun 0-39 kilometreleri ile 950-05 KK nolu karayolu 0-39 kilometreleri, 950-07 KK nolu Bingöl-Diyarbakır kara yolunun 0-9, 950-08 nolu Bingöl Diyarbakır karayolunun 0-43 kilometreleri ile 300-28 KK nolu Bingöl-Muş kara yolunun 0-56 kilometreleri ve 300-29 KK nolu Bingöl-Muş kara yolunun 0-15 kilometreleri arası yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 20 Şubat 2025 tarihinde saat 13.50 itibariyle TIR trafiğine kapatılmıştır" denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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