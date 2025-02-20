Karlıova'da kar kalınlığı 60 santimi buldu (3)
ERZURUM,DİYARBAKIR VE MUŞ KARA YOLLARI TIR TRAFİĞİNE KAPATILDIBingöl'de kar yağışı ve tipi nedeniyle Bingöl-Erzurum, Bingöl-Diyarbakır ve Bingöl-Muş kara yolları, TIR trafiğine kapatıldı.
ERZURUM,DİYARBAKIR VE MUŞ KARA YOLLARI TIR TRAFİĞİNE KAPATILDI
Bingöl'de kar yağışı ve tipi nedeniyle Bingöl-Erzurum, Bingöl-Diyarbakır ve Bingöl-Muş kara yolları, TIR trafiğine kapatıldı. Valilik açıklamasında, "950-06 KK nolu Bingöl-Erzurum kara yolunun 0-39 kilometreleri ile 950-05 KK nolu karayolu 0-39 kilometreleri, 950-07 KK nolu Bingöl-Diyarbakır kara yolunun 0-9, 950-08 nolu Bingöl Diyarbakır karayolunun 0-43 kilometreleri ile 300-28 KK nolu Bingöl-Muş kara yolunun 0-56 kilometreleri ve 300-29 KK nolu Bingöl-Muş kara yolunun 0-15 kilometreleri arası yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 20 Şubat 2025 tarihinde saat 13.50 itibariyle TIR trafiğine kapatılmıştır" denildi.
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