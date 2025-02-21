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        Bingöl'de denetimli serbestlik sisteminin çalışma alanları ve meslek elemanlarının rolleri tanıtıldı

        Bingöl'de Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından üniversite öğrencilerine denetimli serbestlik sisteminin çalışma alanları ve kurumda çalışan meslek elemanlarının rolleri tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 12:54 Güncelleme: 21.02.2025 - 12:58
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        Bingöl'de denetimli serbestlik sisteminin çalışma alanları ve meslek elemanlarının rolleri tanıtıldı
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        Bingöl'de Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından üniversite öğrencilerine denetimli serbestlik sisteminin çalışma alanları ve kurumda çalışan meslek elemanlarının rolleri tanıtıldı.

        Bingöl Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bingöl Üniversitesi ile imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, psikoloji, sosyoloji, sosyal hizmet, ilahiyat ve çocuk gelişimi bölümlerinde okuyan öğrencilere yönelik tanıtım ve bilgilendirme etkinliği düzenlendi.

        Etkinlikte, öğrencilere denetimli serbestlik sisteminin çalışma alanları ve kurumda görev yapan meslek elemanlarının rolleri aktarıldı.

        Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Bingöl Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdulhakim Koçin, üniversite ile Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasındaki iş birliğinin önemine değinerek, bu tür etkinliklerle öğrencilerin mesleki bilgi ve deneyimlerini artırmayı hedeflediklerini belirtti.

        Bingöl Denetimli Serbestlik Müdürü Nasır Göktaş ise Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün toplumun güvenliği ve suçtan arındırılması konusundaki rolüne değindi.

        Göktaş, öğrencilerin mezun olduktan sonra bu alanda çalışmaları halinde hem bireysel hem de toplumsal anlamda önemli bir görev üstleneceklerini ifade etti.

        Etkinlikte, Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde görev yapan uzmanlar da öğrencilere mesleki deneyimlerini aktardı.

        Uzman psikolog Onur Orak, psikoloji alanında çalışanların suçlu bireylerin rehabilitasyon sürecindeki rolü, uzman öğretmen Mustafa Burakgazi, eğitimcilerin bu süreçteki katkıları ile ilgili bilgiler verdi.

        Sosyolog Ceylan Uzunböy, toplumsal uyum ve suçun önlenmesi konularında sosyologların üstlendiği görevleri anlattı.

        Vaka sorumlusu Emre Umutlu ise sahada karşılaşılan zorluklar ve çözüm önerileri hakkında bilgi verirken, vaiz Sait Fırat ise manevi danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin önemine dikkati çekti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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