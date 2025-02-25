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        Bingöl'de çığ altında kalanların imdadına komandolar da yetişecek

        RIDVAN KORKULUTAŞ - Bingöl'de İl Jandarma Komutanlığında görevli komandolar da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) verilen eğitimle olası çığ düşmesinde hayat kurtaracak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 11:27 Güncelleme: 25.02.2025 - 11:45
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        Bingöl'de çığ altında kalanların imdadına komandolar da yetişecek
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        RIDVAN KORKULUTAŞ - Bingöl'de İl Jandarma Komutanlığında görevli komandolar da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) verilen eğitimle olası çığ düşmesinde hayat kurtaracak.

        AFAD İl Müdürlüğü, son yıllarda deprem, çığ ve diğer acil durumlarda arama kurtarma çalışmalarında etkin rol alacak kurumlar ile sivil toplum kuruluşlarına yönelik düzenlediği eğitim programlarıyla yeni gönüllüler yetiştiriyor.

        Bu kapsamda AFAD ekiplerince, güvenliğin tesisinde etkin görevleri bulunan ve her afet durumunda vatandaşların yanında yer alan jandarma ekiplerine çığ eğitimi de veriliyor.

        Ekipler özellikle zor arazi şartlarında görev alma kabiliyeti yüksek 122 komandoya Hesarek Kayak Merkezi'nde teorik ve uygulamalı çığ eğitimi verdi.

        Hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü zorlu doğa koşullarında verilen eğitimlere katılan komandolar, olası çığ düşmesinde hayat kurtarmak için donanımlı hale geldi.

        - "Kırsalda en fazla ihtiyacımız olan jandarma personelidir"

        AFAD İl Müdürlüğünde görevli arama kurtarma teknisyeni Mehmet Ay, AA muhabirine, Bingöl'ün iki fay hattının kesiştiği noktada yer aldığını, bu nedenle kent için deprem riskinin de yüksek olduğunu söyledi.

        Kentte ağır kış koşullarının etkili olduğunu ifade eden Ay, "Yapılan araştırmalara göre Bingöl, Türkiye'de çığın en çok yaşandığı ilk 3 il içerisinde yer alıyor. Bu nedenle AFAD olarak çığ eğitimlerine büyük önem veriyoruz." dedi.

        AFAD İl Müdürlüğü olarak kentte arama kurtarma ekibi sayısını artırmak, olası olumsuz olaylara daha etkin ve hızlı bir şekilde müdahale edebilmek için paydaş kurumlardan ve sivil toplum kuruluşlarından destek aldıklarını belirten Ay, personelin daha donanımlı olarak olaylara müdahale etmesi için eğitimleri sürekli devam ettirdiklerini kaydetti.

        Ay, sözlerine şöyle devam etti:

        "Kırsalda en fazla ihtiyacımız olan jandarma personelidir, ki biz olaylara merkezden gittiğimiz için müdahalede biraz zaman sıkıntısı yaşayabiliyoruz. Bunun için jandarma kırsalda olduğu için buna çok önem veriyoruz. En azından biz gidene kadar orada zaman kaybı olmasın. Kazazedeleri daha kısa sürede canlı kurtarabilmek için jandarmadan fayda görmek istiyoruz. Bu nedenle eğitimlerimize devam ediyoruz."

        - "Komandolar çok kısa sürede bölgeye ulaşarak kazazedeleri canlı kurtarabilir"

        Eğitimlerde "Çığ tehlikesi olan yerler nasıl geçilir?", "Çığa karşı nasıl önlem alınır?", "Çığa maruz kalan bir kazazedenin hangi yöntemlerle kurtarılması gerektiği", "Çığa maruz kaldığımızda yapılması gerekenler" konularında teorik eğitim verdiklerini belirten Ay, daha sonra uygulamalı eğitimlere geçildiğini söyledi.

        "Komandolar bu eğitimleri de aldığı için çok kısa sürede bölgeye ulaşarak ve etkili bir müdahale yaparak kazazedeyi canlı kurtarabilir." diyen Ay, eğitimlerin çok faydalı olacağını belirtti.

        Ay, jandarma komandoların kırsaldaki operasyonlarda da aldığı bu eğitimin faydasını göreceğini belirten Ay, "Jandarma ekipleri sürekli operasyondalar kış olsun, yaz olsun. Bu eğitim ile jandarma çığ bölgesinden nasıl geçileceğini de öğrendi." ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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