Karlıova Kaymakamı Gilan sınavda dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi
Karlıova Kaymakamı Tufan Bağır Gilan, "Temel Dini Bilgilerimi Alıyorum" projesi kapsamında düzenlenen sınavda derece yapan öğrencilere ödül verdi.
Karlıova Kaymakamı Tufan Bağır Gilan, "Temel Dini Bilgilerimi Alıyorum" projesi kapsamında düzenlenen sınavda derece yapan öğrencilere ödül verdi.
Kaymakamlığı koordinasyonunda, İlçe Müftülüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle hayata geçirilen "Temel Dini Bilgilerimi Alıyorum" projesi kapsamında 4 okuldan 100 öğrenciye eğitim verildi.
Kaymakam Gilan, eğitimin ardından yapılan sınavda dereceye giren öğrencileri makamında kabul etti.
Gilan, göstermiş oldukları başarıdan dolayı öğrencileri ödüllendirdi.
Ziyarette, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Yıldız ve İlçe Müftüsü Abdurrahim Kaplan da yer aldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.