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        Bingöl'deki Hesarek Kayak Merkezi 2 ayda yaklaşık 65 bin ziyaretçiyi ağırladı

        RIDVAN KORKULUTAŞ - Bingöl'deki Hesarek Kayak Merkezi, sezonun açıldığı günden bu yana yaklaşık 65 bin ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 11:31 Güncelleme: 09.03.2025 - 11:44
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        Bingöl'deki Hesarek Kayak Merkezi 2 ayda yaklaşık 65 bin ziyaretçiyi ağırladı
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        RIDVAN KORKULUTAŞ - Bingöl'deki Hesarek Kayak Merkezi, sezonun açıldığı günden bu yana yaklaşık 65 bin ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

        Hesarek Kayak Merkezi, il merkezine 34, Bingöl Havalimanı'na 45 kilometre mesafede bulunuyor.

        Kar kalınlığının yer yer bir metreyi geçtiği kayak merkezi, misafirlerinin eğlenceli vakit geçirmesini sağlıyor.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Hesarek Kayak Merkezi'ne sezonun açıldığı 4 Ocak'tan bu yana yaklaşık 65 bin ziyaretçi geldi.

        Amatör ve profesyonel kayakçıların kullanabildiği farklı uzunluklarda 3 pisti bulunan merkez, Bingöl'ün yanı sıra Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Bitlis, Muş, Şanlıurfa gibi illerden misafirleri ağırladı.

        - "Ramazanda tesisimiz hizmetini sürdürmektedir"

        Hesarek Kayak Merkezi Müdürü Sadullah Bozan, AA muhabirine, özellikle tur firmalarının Hesarek Kayak Merkezi'ne çok önem verdiğini, bu sayede ziyaretçi sayısının yüksek olduğunu söyledi.

        Bu yıl sezonun daha güzel olduğunu ifade eden Bozan, şöyle konuştu:

        "Geçen yıl sezonumuz çok kısa sürdü. 28 Ocak'ta açmıştık bu sene 4 Ocak'tan itibaren sezonu açtık. Bu yıl 2 ay içerisinde yaklaşık 65 bin kişi burayı ziyaret etti. Yalnız tesisimiz yataklı hizmet vermiyor. Kayakseverler için tüm pistlerimiz açık. Yoğun bir rağbet var. Bu seneki kar son 5 yılın en yüksek seviyesinde. Böyle devam ederse tesisimiz nisan ayına kadar açık olur. Ramazanda tesisimiz hizmetini sürdürmektedir."

        - "Böyle bir coğrafyayı görmeleri şart"

        Diyarbakır'dan gelen Muhammet Mehdi Erzen, arkadaşlarının tavsiyesi üzerine Hesarek Kayak Merkezi'ne geldiklerini dile getirdi.

        Erzen, "Daha önce gelmemiştim. Çok güzel geçti, mutluyuz. Gelmek isteyenlere tavsiye ederiz. Böyle bir coğrafyayı görmeleri şart." dedi.

        Emre Çelebioğlu da geçen yıl da Hesarek'e geldiğini ve arkadaşlarıyla eğlendiklerini ifade ederek, "Herkese tavsiye ederim, gelsinler, görsünler, güzel aktiviteler var." diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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