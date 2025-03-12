Yeşilay Bingöl Şubesi öğrencilere yönelik eğitimlerini sürdürüyor
Yeşilay Bingöl Şubesi, bağımlılıkla mücadele kapsamında öğrencilere yönelik eğitim faaliyetlerine devam ediyor.
Yeşilay Bingöl Şubesi, bağımlılıkla mücadele kapsamında öğrencilere yönelik eğitim faaliyetlerine devam ediyor.
Yeşilay Bingöl Şubesinde görevli eğitmenler ve gönüller, öğrencilerin bilinçlenmesi amacıyla okullarda çeşitli etkinlikler düzenliyor.
Bu kapsamda, Yeşilay Bingöl Şube Başkanı Ahmet Karaca'nın da katılımıyla Borsa İstanbul Sarayiçi Anaokulu'nda "Sağlıklı Yaşam Etkinliği" düzenlendi.
15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu'nda da "Tütün Bağımlılığına Hayır" eğitimi veren görevliler, öğrencilerle ısınma oyunları gerçekleştirdi.
İl Jandarma Komutanlığında görevli personele de Yeşilay Danışmanlık Merkezi hakkında bilgi verildi.
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