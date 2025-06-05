Bingöl'de Basın Konseyi kuruldu

Kentte basın mensuplarının yaşadığı sorunlara çözüm üretmeyi hedefleyen Konsey, sürdürülebilir basın faaliyetleri için de önemli organizasyonlar gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Basının birleştirici gücünü ortaya koymayı hedefleyen Konsey, yerel ve ulusal basın temsilcileriyle iş birliği içinde çalışarak, kentin sosyal, kültürel ve ekonomik dinamiklerine katkı sunmayı hedefliyor.

Kurucu başkanlığını Hakim Bayraktar'ın üstlendiği Bingöl Basın Konseyi, basın mensuplarının sosyal ve kültürel yaşamlarına katkı sunmayı, meslektaşlar arasında dayanışmayı artırmayı ve kentte gazeteciliğe değer katmayı amaçlıyor.

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