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        Bingöl'de uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

        Bingöl'de şüphe üzerine durdurulan araçta, üzerinde sentetik uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 16:18 Güncelleme: 24.06.2025 - 16:18
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        Bingöl'de uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
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        Bingöl'de şüphe üzerine durdurulan araçta, üzerinde sentetik uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı narko timleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yaparak haksız kazanç sağlayanlara yönelik çalışma başlattı.

        Bu kapsamda, şüphe üzerine durdurulan bir araçta ve şüpheli üzerinde arama yapıldı.

        Aramada, şüphelinin üzerinde 5,8 gram sentetik uyuşturucu, araç içerisinde ise hassas terazi ile uyuşturucu kullanımında kullanılan cam aparat ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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