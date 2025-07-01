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        Kiğı Kaymakamı Çamkerten göreve başladı

        Bingöl'ün Kiğı ilçesine atanan Kaymakam Hüseyin Çamkerten, göreve başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 12:19 Güncelleme: 01.07.2025 - 12:19
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        Kiğı Kaymakamı Çamkerten göreve başladı
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        Bingöl'ün Kiğı ilçesine atanan Kaymakam Hüseyin Çamkerten, göreve başladı.

        Çamkerten, Kaymakamlık binası önünde kurum personeli tarafından karşılandı.

        Daha sonra makamına geçen Çamkerten, burada kurum amirleriyle bir araya gelerek, ilçede yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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