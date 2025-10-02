Karlıova'da düzenlenen kan bağışı kampanyasına jandarmadan destek
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde düzenlenen kan bağışı kampanyasına jandarma ekipleri de destek verdi.
Karlıova Belediyesi önünde kurulan Kızılay Kan Bağışı Merkezine gelen jandarma personeli, "Birbirimize candan bağlıyız" sloganıyla düzenlenen kampanya kapsamında kan bağışı yaptı.
Kampanya ile hem toplumsal farkındalık oluşturulması hem de kan ihtiyacına dikkat çekilmesi amaçlanıyor.
