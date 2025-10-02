Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Karlıova'da düzenlenen kan bağışı kampanyasına jandarmadan destek

        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde düzenlenen kan bağışı kampanyasına jandarma ekipleri de destek verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2025 - 17:26 Güncelleme: 02.10.2025 - 17:26
        Karlıova'da düzenlenen kan bağışı kampanyasına jandarmadan destek
        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde düzenlenen kan bağışı kampanyasına jandarma ekipleri de destek verdi.

        Karlıova Belediyesi önünde kurulan Kızılay Kan Bağışı Merkezine gelen jandarma personeli, "Birbirimize candan bağlıyız" sloganıyla düzenlenen kampanya kapsamında kan bağışı yaptı.

        Kampanya ile hem toplumsal farkındalık oluşturulması hem de kan ihtiyacına dikkat çekilmesi amaçlanıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

