        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        BİNTSO, Nefes Kredisi'nin ikinci paketini duyurdu

        Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası (BİNTSO) Başkanı Kadir Çintay, KOBİ'lere destek olmak için oluşturulan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Nefes Kredisi'nde yeni dönem başvurularının yarından itibaren alınacağını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 15:19 Güncelleme: 01.10.2025 - 15:19
        BİNTSO, Nefes Kredisi'nin ikinci paketini duyurdu
        BİNTSO'ndan yapılan açıklamaya göre, TOBB, Kredi Garanti Fonu (KGF) ve bankalar tarafından KOBİ'lere destek olmak için oluşturulan Nefes Kredisi'nde yeni dönem 2 Ekim itibarıyla başlayacak.

        İşletmeler, TOBB Nefes Kredisi başvurularını Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Denizbank, Garanti Bankası, Akbank ve Ziraat Katılım şubelerine yapabilecek.

        Bir firma azami 1,5 milyon lira kredi kullanabilecek. Krediler, 6 ay anapara ödemesiz, azami 36 ay vadeli olacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen BİNTSO Başkanı Kadir Çintay, KOBİ'lere uygun koşullarda finansman desteği sağlamayı amaçlayan krediye, TOBB'a bağlı tüm oda ve borsa üyesi işletmelerin başvurabileceğini belirtti.

        Çintay, şunları kaydetti:

        "Göreve geldiğimiz günden bu yana üyelerimizin finansmana erişimini kolaylaştıracak adımların takipçisi olduk. Daha önce hayata geçen ilk paketin ardından, söz verdiğimiz gibi bu süreci de yakından takip ettik ve KGF'nin ikinci paketi de açıldı. Bu kredi desteği, özellikle ekonomik daralma dönemlerinde iş dünyamız için önemli bir nefes olacaktır. Bu süreçte yakın desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanı Yardımcımız Dr. Cevdet Yılmaz'a, Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek'e, TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'na, KGF Başkanımız Erdoğan Özegen'e ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Üyelerimizin yanında olmaya ve onların ihtiyaç duyduğu her alanda çözüm üretmeye devam edeceğiz."

